Vijf Curacaoënaars krijgen op 2 juli hun ‘Krus di Merito’

Vijf genomineerden voor het Kruis van Verdienste hebben hun officiële instemming gegeven aan minister van Cultuur, Sithree van Heydoorn. Op 2 juli krijgen ze een Krus di Merito. Dit is een officiële erkenning die de regering toekent aan burgers voor hun persoonlijke toewijding en uitzonderlijke bijdrage die een positieve impact hebben gehad op de ontwikkeling van onze gemeenschap en natie. De genomineerden voor het Kruis van Verdienste 2025 zijn: Ella Zacarias Snijders, Yvette Elisabeth Rojer, Harold Corasol, Ruthsel Martina en Romeo Heije.

Elk jaar, op 2 juli – de Dag van de Vlag – reikt de regering van Curaçao deze onderscheiding uit aan burgers die zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden. De acceptatieceremonie is een essentieel onderdeel van dit proces. Elke genomineerde moet officieel instemmen met het voorstel om onderscheiden te worden. De officiële ceremonie vond plaats in een inspirerende sfeer in het Renaissance Hotel, in aanwezigheid van de voorzitter van het parlement, parlementsleden, ministers, familieleden van de genomineerden en andere genodigden.

De genomineerden voor het Kruis van Verdienste 2025 zijn: Ella Zacarias Snijders – voor haar verdienstelijke inzet op het gebied van sociaal-maatschappelijke activiteiten; Yvette Elisabeth Rojer – voor haar inzet in de sportwereld; Harold Eustaquio Corasol – voor zijn verdienstelijke bijdragen op sociaal en educatief vlak; Ruthsel Gregorio Martina – voor zijn verdienstelijke werk in sociale en sportieve activiteiten en Romeo Raymond Heije – voor zijn verdienstelijke bijdrage aan sociale en muzikale activiteiten.