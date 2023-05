Vijf Curaçaose kanshebbers Appeltjes van Oranje

Vijf Curaçaose organisaties maken kans op een Appeltje van Oranje. Onder andere Jeugdtheaterschool Drazans, Daily Meal Program en Unidat di Bario zijn genomineerd. Ook het buurtcentrum van Soto en Fundashon Ser’i Otrobanda zijn kanshebbers. In totaal zijn in het hele Koninkrijk 38 projecten geselecteerd. Vanaf 31 mei kan het publiek stemmen op de website van het Oranjefonds. Het project dat de meeste stemmen in de wacht weet te slepen, gaat direct door naar de laatste tien genomineerden. Hieruit kiest een jury de drie winnaars. De prijzen worden in oktober uitgereikt door koningin Máxima en bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro.

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Bruggenbouwers in de Buurt. Dat betekent dat de prijzen dit jaar gaan naar initiatieven voor en door buurtbewoners, die contact stimuleren tussen buren die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten. Dit jaar kan voor het eerst gestemd worden op zowel projecten uit Nederland als in de Cariben. Stemmen op de kanshebbers kan tot en met 9 juni via stem.oranjefonds.nl.