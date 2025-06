Vijf maanden cel voor dodelijk verkeersongeluk

Rechter mr. Bours heeft gisteren de 21-jarige Venezolaan Neomar Amaya Morillo veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 maanden, omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de 31-jarige Shaneedy Albertha Daal-Costa de Jesus bij een aanrijding op 2 december 2024. Op die dag reed Neomar met hoge snelheid over de Kaya Andruw Jones, raakte op een bepaald moment van de weg af naar rechts en botste tegen een auto, die op zijn beurt een vrouw raakte die naast de weg stond. Na het ongeluk is Neomar gevlucht. De vrouw overleed. Neomar verbleef illegaal op het eiland, reed zonder rijbewijs in een auto zonder de juiste papieren.

Neomar is inmiddels teruggestuurd naar Venezuela. Rechter mr. Bours legde in zijn vonnis uit dat men moet kijken in welke categorie dit soort ongevallen vallen, aangezien elke chauffeur met zorg en aandacht moet rijden. Door zijn nalatige gedrag kan dit feit geclassificeerd worden als een delict en niet als een misdrijf, en daarom vond hij een straf van 5 maanden gevangenis op zijn plaats. Dus op de dag dat Neomar weer voet op Curaçaose bodem zet, zal hij voor 5 maanden de gevangenis in moeten.