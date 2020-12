VISHON wil corruptie bestrijden

Het is vandaag de Internationale dag tegen Corruptie. De nieuwe politieke partij VISHON heeft daarom een lijst met actiepunten naar buiten gebracht om corruptie tegen te gaan. Het gaat daarbij niet alleen om corruptie binnen de politiek, maar ook bij ambtenaren of door particulieren. VISHON wil dat er formele gedragsregels ingevoerd worden voor Parlementsleden en Ministers met betrekking tot hun uitgaven en inkomsten. Deze moeten in een openbaar register worden gepubliceerd. Ook zegt VISHON dat er meer transparantie moet zijn rondom beleidsvoornemens en -intenties, ook deze moeten zichtbaar zijn in een openbare databank.

Verder wil de partij ook dat er een werving & selectie commissie in het leven moet worden geroepen, zodat de politieke beïnvloeding van de selectie van RvC leden, RvB leden, entopfunctionarissen wordt geëlimineerd. Een dergelijke werving & selectie commissie zou gevormd kunnen worden door vertegenwoordigers van de overheid, werkgeversorganisaties en de vakbondscentrales