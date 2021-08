Vissersboot gezonken bij Megapier

Een vissersboot is onlangs vlakbij het schip Norwegian Pearl bij de Megapier gezonken. Zo gaf de bemanning door aan de haventoren van Curaçao Port Authority (CPA). Het Rescue and Coordination Center (RCC) van de Kustwacht werd daarbij meteen ingeschakeld. Navraag bij de kapitein van de Norwegian Pearl leerde dat de twee mannen op het bootje met emmers richting het Koredor-gebied waren gezwommen. Een patrouilleboot van de Kustwacht kwam onderweg naar de gemelde locatie de twee vermiste opvarenden op een vissersboot tegen. Ze waren aan het vissen toen hun vissersboot door een golf omsloeg en meteen begon te zinken. Ze hadden zwemvesten aan en waren richting Koredor gezwommen om hulp te vragen voor hun boot. Eenmaal terug op de plek was hun boot al in het water verdwenen. De twee vissers verkeren in goede gezondheid.