‘Visumplicht voor Suriname afschaffen’

Dat is het streven van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Momenteel moeten mensen met een paspoort dat afgegeven is in Nederland een visum hebben als zij naar Suriname reizen en vise versa. Sjoerdsma stelt echter dat, nu Desi Bouterse geen president meer is van Suriname, de relatie tussen de landen verbeterd kan worden. Hij vraag de Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie of er stappen zijn genomen in die richting. Voor inwoners van Curaçao geldt overigens geen visumplicht voor Suriname.

