VKC manager verduisterde ruim half miljoen gulden

Een werknemer van het VKC is gisteren veroordeeld voor diefstal. De manager heeft in zes jaar tijd ruim een half miljoen verduisterd. Ook vervalste hij een factuur ter waarde van 10.000 gulden. De verdachte gebruikte het geld voor zijn gokverslaving en om zijn schulden af te lossen. In totaal maakte hij 281 keer geld over naar zijn privérekening. Het vrijwilligerskorps werd daardoor fors in de schulden gestoken. De rechter rekende hem dit zwaar aan en legde een hogere straf op dan geëist. De ex-manager werd veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk.