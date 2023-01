VKC werft nieuwe leden

Om nieuwe leden binnen te halen, houdt het VKC zondag een wervingsdag bij marinekazerne Suffisant. Het vrijwilligerskorps ondersteunt defensie en de lokale autoriteiten waar nodig. Dit jaar start het korps met een training voor de nieuwe lichting. Deze opleiding duurt ongeveer veertien maanden. Kandidaten moeten tussen 21 en 35 jaar zijn om deel te kunnen nemen. Het VKC is ook op zoek naar mensen voor het reddingsteam. Daar zijn de toelatingseisen minder streng. De informatiedag begint om 8.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Aanmelden kan via [email protected] met vermelding van volledige naam, sédula-nummer en telefoonnummer. Registreren is verplicht. Dit kan tot vrijdagmiddag 12.00 uur.