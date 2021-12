Vliegverkeer naar BES-eilanden toegenomen

Het vliegverkeer naar de BES-eilanden is toegenomen. Het aantal bezoekers dat Caribisch Nederland per vliegtuig bezocht is in het derde kwartaal van 2021 bijna verdrievoudigd vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Voornamelijk het aantal bezoekers en vliegbewegingen naar Bonaire nam toe. Vergeleken met 2019 gaat om een groei van negen procent. Ook Saba en Sint Eustatius werden vaker bezocht, maar op dat laatste gaat het om dertig procent minder dan dezelfde periode in 2019.