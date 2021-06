Vliegverkeer op Curacao trekt aan

Goed nieuws voor vakantiegangers. Er komen steeds meer aanbiedingen bij voor vakanties op Curaçao. KLM maakte onlangs haar Holidays Pakketreizen bekend. Daarmee kunnen reizigers naast hun vlucht ook andere zaken zoals hotels en vervoer regelen. Ook Copa Airlines begint komend weekend met twee vluchten per week tussen Panama en Curaçao. Vanaf juli wordt dat aantal verdubbeld naar 4 vluchten per week. Ook TUI maakt bekend vaker retourtjes Amsterdam-Curaçao te verzorgen: vanaf 1 juli mikken ze zelfs op 13 keer per week, waarvan een aantal in combinatie met een tussenlanding op Bonaire of Aruba.