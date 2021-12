Vluchtelingenwerk Nederland toch in gesprek met Curaçao

Het ministerie van Justitie van Curaçao is gisteren in gesprek gegaan met Vluchtelingenwerk Nederland en Human Rights Defense Curaçao. Eerder deze week heeft de Curaçaose regering verzoeken geweigerd van Amnesty International om in gesprek te gaan over de vluchtelingensituatie op het eiland. Het overleg dat nu dus wel plaats heeft gevonden ging onder andere over nieuwe faciliteiten voor de opvang van vreemdelingen en vluchtelingen. De bouwplannen en de organisatie van de bouw van nieuwe vluchtelingenbarakken zijn tijdens de gesprekken gepresenteerd.