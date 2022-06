Vluchten Schiphol geannuleerd, geen gevolgen voor KLM Dutch Caribbean

Luchtvaartmaatschappijen zullen komende dagen tienduizenden vakantiegangers moeten omboeken of teleurstellen. Schiphol gaat definitief vluchten schrappen in de zomervakantie. Hoeveel vluchten geschrapt moeten worden wordt later bekendgemaakt. Schiphol heeft dit drastisch besluit genomen in verband met personeelsgebrek bij met name de handbagagecontrole. Volgens KML heeft het besluit geen gevolgen voor de Dutch Caribbean. Luchtvaartmaatschappij TUI hoort maandag pas of ze vluchtcapaciteit moet reduceren.

