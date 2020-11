Vluchtschema KLM aangepast voor december

Caribische KLM-regiomanager Cees Ursem heeft laten weten dat het vluchtschema voor december is aangepast aan het maximumaantal toeristen van 20.000. Dat meldt de Extra vandaag. Vorig jaar vlogen er dagelijks nog twee KLM-vluchten naar Curaçao, nu wordt er rekening gehouden met een kleinere capaciteit. Uiteindelijk is het de overheid die beslist of het maximumaantal toeristen in december omhoog wordt bijgesteld. Aan de hand daarvan zal KLM ook het vluchtschema later nog kunnen aanpassen.