Voedselbank verzorgde 60.000 pakketten

De Voedselbank Curaçao heeft in de periode tussen 1 april en 15 oktober 60.000 voedselpakketten ingepakt. Ook heeft de organisatie in een half jaar tijd 2,4 miljoen gulden ontvangen aan steun van onder andere BZK en donaties. De Voedselbank wil alle 700 vrijwilligers bedanken voor hun grote inzet. 14.000 gezinnen zijn geholpen en 100 verschillende organisaties hebben voedselpakketten ontvangen. De stichting is onlangs gestopt met de activiteiten en heeft alle adressen overgedragen aan de Child First Foundation van Jason Vic.