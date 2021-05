Voedselhulp via ministerie komt moeilijk op gang

De voedselhulp op ons eiland komt moeilijk op gang, nu de overheid er sinds deze week verantwoordelijk voor is. Zaterdag hebben ze die taak overgenomen van het Rode Kruis. Veel mensen zeggen geen voedselhulp te krijgen of zitten met vragen. Volgens de overheid hebben mensen die eerder voedselbonnen kregen via het Rode Kruis al bericht ontvangen. Nederland betaalt de voedselhulp voor Curaçao nog tot tenminste eind september.

Het Rode Kruis richtte zich op zowel ingezetenen als ongedocumenteerden. De overheid neemt in eerste instantie de ingezetenen over. Nederland zal de ongedocumenteerden tot 1 juli bijstaan via een andere organisatie.