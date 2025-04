Voetballer Shiloh ’t Zand kiest voor een interlandcarrière bij Suriname. De 21-jarige Feyenoorder, die eerder dit seizoen verhuurd werd aan Heracles Almelo, heeft de procedure in gang gezet om in de toekomst uit te mogen komen voor de ploeg van bondscoach Stanley Menzo. Eerder maakte Suriname bekend dat eenzelfde procedure opgestart is voor Jean-Paul Boëtius, Yannick Leliendal, Marcelencio Esajas, Tayrell Wouter, Nigel Lonwijk en Jay-Roy Grot. Zij zijn op korte termijn speelgerechtigd voor het Surinaamse elftal.

“Shiloh is een speler met internationale potentie. Zijn keuze voor Suriname laat zien dat we op het juiste pad zitten”, aldus manager Brian Tevreden van de Surinaamse voetbalbond. Het land plaatste zich onlangs voor de Gold Cup door Martinique in een tweeluik te verslaan. Op het eindtoernooi is Suriname gekoppeld aan Mexico, Costa Rica en de Dominicaanse Republiek.