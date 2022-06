Voetgangers geschept door auto, twee doden

Gisteravond zijn er twee verkeersdoden gevallen. Beide slachtoffers waren te voet. Het eerste verkeersongeval vond plaats aan de Andres Belloweg in Brievengat. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat een man op straat liep toen hij werd aangereden door een pick-up. Het slachtoffer vloog door de lucht en kwam terecht op een naderende auto. De man was op slag dood. Het tweede ongeval gebeurde iets na middernacht. Een pick-up botste tegen een vrouw die de Rooseveltweg overstak. Zij is de veertiende verkeersdode van 2022.