Volgend Ipko in juni

Het volgende Ipko is in Den Haag. De parlementen van Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten komen dan van 1 tot en met 5 juni bijeen. De volksvertegenwoordigers gaan dan dieper in op het thema slavernij en het koloniale verleden. Ook de voorbereidingen op de Koninkrijksconferentie en een presentatie over databeveiliging staan dan op de agenda. De afgelopen dagen vergaderden de volksvertegenwoordigers op Curaçao. Het Ipko werd vandaag afgesloten met de ondertekening van de afsprakenlijst.