Volgens OM in Nederland regelde Raily Bart vanuit SDKK moord op Peter R. de Vries

Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland gaf Raily Bart vanuit zijn cel op Curaçao leiding aan de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries in 2021. Ook zou hij de leider zijn van de Antilliaanse tak die verantwoordelijk is voor de moord. Vandaag werd de zaak behandeld in Amsterdam. De 39-jarige Bart bleef echter in zijn cel in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar hij sinds zijn aanhouding op Curaçao en uitlevering begin dit voorjaar verblijft. Dat staat te lezen op ad.nl.

Op het moment van de arrestatie zat hij al jaren vast in de SDKK-gevangenis omdat hij tot twintig jaar gevangenisstraf is veroordeeld vanwege zijn rol bij de ‘Hato Shooting’ in 2014. Bart kwam in beeld door onderzoek naar telefoons die in het moordonderzoek rond De Vries door de politie in beslag zijn genomen. Hij zou de man zijn achter de schuilnaam ‘Baart’, van wie de identiteit lange tijd onbekend was. Volgens de aanklagers maakte Raily gebruik van een netwerk van minimaal vijf tussenpersonen – drie vrouwen en twee mannen – om betalingen aan de betrokkenen bij de moord mogelijk te maken.