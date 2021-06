Volledig gevaccineerde reizigers zonder test naar Bonaire

Volledig gevaccineerde reizigers uit Nederland en Amerika kunnen vanaf 1 juli naar Bonaire reizen zonder te testen. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna vanochtend in een persconferentie bekendgemaakt. Dit omdat Bonaire verwacht dat het aantal besmettingen in die landen zo ver daalt dat zij laag risicolanden zullen worden. Bonaire verlaagt het risiconiveau van het eiland zelf van niveau 2 naar niveau 1. Dit omdat bijna alle besmettingen die nog plaatsvinden onder niet-gevaccineerde inwoners zijn. Ook liggen er geen coronapatiënten meer in het ziekenhuis op Bonaire.