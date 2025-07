Voor nieuwe staatssecretaris ‘staan mensen centraal’

De nieuwe staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Eddie van Marum, kijkt heel erg uit naar het oppakken van zijn nieuwe portefeuille. Van Marum is de opvolger van Zsolt Szabó, die onlangs na elf maanden opstapte als staatssecretaris nadat zijn partij PVV met de Nederlandse coalitie brak. Van Marum sprak gisteren voor het eerst met de Caribische pers. Hij zegt door te gaan met de onderwerpen goed bestuur en financiën. Dit draagt volgens hem bij aan perspectief voor de mensen op de eilanden. Mensen staan voor hem centraal, net als in zijn portefeuille Herstel Groningen, aldus Van Marum.

Voedselzekerheid vindt de politicus van de BoerenBurgerPartij, BBB, eveneens een heel belangrijk thema. Daar gaat hij zich ook hard voor inzetten, zo liet hij de pers weten. Verder kondigde hij aan de Caribische landen van het Koninkrijk voor het eerst te bezoeken tussen 10 en 15 augustus. De staatssecretaris heeft in Den Haag al veel overlegd over Koninkrijksrelaties, maar is naar eigen zeggen nog druk bezig met zijn inwerkprogramma. Van Marum bezocht nooit eerder het Caribisch deel van het Koninkrijk.