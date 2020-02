Voorarrest Landsrechercheur geschorst in mensenhandelzaak

Twee mannen en een vrouw stonden vrijdag terecht in een pro-forma zitting van de mensenhandel- en mensensmokkelzaak met de naam “Samario”. Een Colombiaanse kok zou zijn uitgebuit in een lokale pizzeria. Dat laat het OM weten in een persbericht. De man zou 3 jaar lang, 7 dagen per week tot wel 15 uur per dag hebben gewerkt. De verdachten zouden hierbij misbruik hebben gemaakt van de illegale en kwetsbare positie van de kok, de loze belofte van uitzicht op een verblijfsvergunning en het inhouden van premies van zijn salaris. Uiteindelijk wist de kok met behulp van een kennis aangifte te doen. De drie verdachten mogen de zaak nu in vrijheid afwachten. Een van hen is een lid van de Landsrecherche. Familie van de Landsrecherheur stortte 5000 gulden op de rekening van het Openbaar Ministerie, waardoor de man werd vrijgelaten. De zaak zal opnieuw dienen op 20 mei aanstaande.