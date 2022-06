Voorarrest van man die partner bedreigde verlengd

De man die zijn partner voor de politie bedreigde mag nog niet naar huis. Zijn voorarrest is gisteren verlengd met acht dagen. Afgelopen dinsdag liep een ruzie tussen het koppel uit de hand. Uit het voorlopig onderzoek van de politie blijkt dat het stel een woordenwisseling kregen vanwege jaloezie. De man griste op een gegeven moment de telefoon uit de handen van de vrouw. Hierdoor escaleerde de ruzie. De man bedreigde de vrouw in het bijzijn van de agenten, waarna hij in de boeien geslagen werd. Gisteren heeft de rechter-commissaris zijn detentie met acht dagen verlengd.

Meer over politie rechter-commissaris voorarrest