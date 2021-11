“Voorbereidingen op campagne voor boosterprik in volle gang”

De voorbereidingen op een campagne voor de ‘boosterprik’ zijn in volle gang. Dat zegt epidemiologe Iralice Jansen in de Èxtra. Jansen verwijst naar een brief van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan het parlement. Daarin kondigt de minister aan dat de campagne voor de ‘boosterprik’ eerder gaat beginnen dan aangekondigd. Dat naar aanleiding van het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland. Curaçao geeft al een derde prik, maar het gaat om een aanvullende doses van het vaccin voor mensen met een verzwakt immuunsysteem en andere groepen die een verhoogd risico op besmetting lopen. De campagne in Nederland begint op 19 november. Wanneer dat ook op Curaçao gaat gebeuren is niet bekend. Wel is bekend dat het om de ‘boosterprik’ van Pfizer gaat.

Meer over boosterprik campagne corona