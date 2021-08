Voorbereidingen Velas Latinoamérica Curaçao 2022 in volle gang

De voorbereidingen voor de 2022-editie van Velas Latinoamérica Curaçao zijn in volle gang. Dat maakt de Curaçao Sail Foundation op haar Facebook-pagina bekend. Het evenement vond eerder in 2018 plaats en smaakt volgens de organisatie naar meer. Tijdens Velas Latinoamérica Curaçao wordt een groot aantal ‘tall ships’ in de Santa Anna-baai tentoongesteld. De zeilschepen met hoge masten vielen in 2018 al van ver op en zorgden dagenlang voor een mooi uitzicht op de haven. Als alles volgens planning verloopt, zal het evenement volgend jaar van 7 t/m 12 juni plaatsvinden.