‘Voorlopig geen advies voor code oranje op Curaçao’

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren op de Nederlandse televisie gemeld dat er nog geen advies komt om voor Curaçao naar code oranje te gaan. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Sinds Curaçao door het Nederlandse kabinet werd uitgezonderd van het negatieve reisadvies naar het buitenland, blijft in de Nederlandse media de vraag terugkeren of dit verstandig is. Zeker nu het aantal besmettingen oploopt.

De Telegraaf schreef maandag al dat de animo om naar Curaçao op vakantie te gaan aan het afnemen is. Niettemin stellen zowel TUI als Corendon in de krant dat er geen annuleringen zijn binnen gekomen van mensen die toch niet de reis naar Curaçao willen maken. Minister-president Eugene Rhuggenaath laat desgevraagd weten dat Nederlandse toeristen nog steeds welkom zijn op het eiland.