Voorlopige verkiezingsuitslag Suriname nog onduidelijk

De voorlopige uitslag van de verkiezingen in Suriname laat op zich wachten. Sinds maandagochtend is er geen update geweest op het digitale verkiezingsdashboard. Nog enkele tientallen van de 673 stembureaus moeten gegevens doorsturen naar het zenuwcentrum in Paramaribo. Het gaat om stembureaus in het hele land. De Nationale Democratische Partij van Jenny Simons stond volgens de laatste updates op kop met 18 van de 51 zetels, op de voet gevolgd door de Vooruitstrevende Hervormingspartij van president Chan Santokhi met zeventien zetels.

De verkiezingen werden zondag gehouden. De NDP behaalde bij de laatste verkiezingen 16 zetels en de VHP 20.