Voormalig Arubaans parlementariër Benny Sevinger moet 840.000 florin terugbetalen

De rechter op Aruba heeft vandaag uitspraak gedaan in de onteigeningszaak die verband houdt met de strafzaak Avestruz. Daarin is bepaald dat voormalig parlementariër Benny Sevinger een bedrag van 840.000 florin moet terugbetalen aan het land Aruba. Sevinger heeft 14 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Hij heeft al aangegeven dat ook daadwerkelijk te gaan doen. De zaak Avestrus, Papiamento voor struisvogel, richt zich op ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen bij de uitgifte van overheidsgronden in de periode 2009-2017.

Sevinger werd in juli vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel waarvan 12 maanden voorwaardelijk voor oplichting, omkoping, verduistering en misbruik van functie. Het bedrag van 840.000 florin is geëist als compensatie voor de vermeende financiële voordelen die Sevinger onrechtmatig zou hebben verkregen uit de strafbare feiten waarvoor hij in hoger beroep ook is veroordeeld. Als de oud-parlementariër dit niet kan betalen hangt ook een celstraf van drie jaar boven zijn hoofd.