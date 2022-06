Voormalig Curaçao-bondscoach Remko Bicentini haalt hoogste trainersdiploma

Remko Bicentini mag aan de slag als hoofdcoach in het betaald voetbal. De 54-jarige oud-bondscoach van Curaçao heeft het diploma van de trainerscursus UEFA Pro binnen. Voor zijn cursus liep Bicentini afgelopen seizoen mee bij NEC, als assistent-trainer. Zijn stage eindigt deze zomer. Bicentini richt zich nu op het WK voetbal in Qatar eind 2022. Hij gaat er met Canada heen. Bicentini is al anderhalf jaar assistent-trainer van bondscoach John Herdman. Met het Canadees voetbalelftal speelt hij in de poulefase tegen België, Kroatië en Marokko.