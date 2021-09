Voormalig minister GMN ontkent invloed op sollicitatie bij CMC

Voormalig minister van Gezondheid Suzy Camelia-Römer heeft geen invloed uitgeoefend op het CMC-bestuur bij de sollicitatie van een Nederlandse vrouw. Dat zegt Camelia-Römer in het Antilliaans Dagblad. De politica werd genoemd in een rechtszaak die de vrouw met succes tegen het CMC had aangespannen wegens het onverwacht beëindigen van haar sollicitatie. Volgens Camelia-Römer geeft de rechter zelf in het vonnis aan dat het aannemen van personeel een verantwoordelijkheid is van het CMC. De rechter achtte niet van belang of zij er wel of niet iets erover heeft gezegd. In diezelfde tijd werd bovendien al een Nederlandse directeur benoemd terwijl het beleid al jaren erop gericht is “Landskinderen” meer voorrang te geven, aldus Camelia-Römer in het AD.