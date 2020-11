Voormalig vicepresident Suriname weer op vrije voeten

Voormalig Surinaams vicepresident en parlementslid Ashwin Adhin is weer op vrije voeten. Ruim een week geleden werd hij opgepakt vanwege de verdenking van diefstal en vernieling van apparatuur uit het kantoor van de huidige vicepresident Ronnie Brunswijk. Dat melden lokale media. Sinds juli is er een politieonderzoek gaande naar het incident. Het zou gebeurd zijn in de overgangsperiode van de regering Bouterse/Adhin naar de nieuwe regering Santokhi/ Brunswijk na de verkiezingen in mei van dit jaar. Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat er voor omgerekend ruim dertigduizend euro aan media-apparatuur is vernietigd.

Adhin is prominent lid van de NDP van Bouterse. Vanaf het moment van zijn aanhouding heeft de NDP gesteld dat deze actie tegen hun partijgenoot als doel heeft de NDP met wortel en tak uit te roeien. De huidige president Santokhi zou voor de verkiezingen deze woorden hebben gebruikt.