Voorschot voor Capriles Kliniek

De Capriles Kliniek kan weer even vooruit. Vooruitlopend op de invoering van nieuwe tarieven krijgt de geestelijke gezondheidsinstelling een voorschot van 3,9 miljoen. Dat meldt minister Silvania. Het bedrag bestaat uit 1,2 miljoen voor het tekort als gevolg van de verouderde tarievenstructuur. Plus 2,7 miljoen aan achterstand in het onderhoud van gebouwen, inventaris en ICT. Vanwege de verouderd tarievenstructuur is de Capriles Kliniek niet in staat om aan al haar financiële verplichtingen te voldoen. Momenteel werkt het ministerie van GMN aan de invoering van het Visiedocument Geestelijke Gezondheidszorg. Het doel daarvan is de service te verbeteren en de kosten te verlagen.