Voorstel tot invoeren toegangsgeld voor Klein Curaçao

Het bezoekersaantal voor Klein Curaçao zou per jaar beperkt moeten worden tot maximaal 100.000 personen. Daarnaast is het een idee om toeristen te laten betalen voor de toegang tot het eiland, daarbij wordt gedacht aan een bedrag tussen 10 en 15 dollar. Dat zijn twee opvallende punten uit het projectplan Klein Curaçao dat onlangs in de ministerraad werd gepresenteerd. Boottouroperators en commerciële jachten zouden volgens het voortaan een betaalde toegangsvergunning moeten hebben.

Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. Het betreft een plan en er is nog geen enkele beslissing over genomen. De officiële naam van het plan is: ‘Development Plan for Ramsar Wetland of International Importance: Klein Curaçao’. De regering liet gisteren weten akkoord te zijn met de presentatie en gaat deze verder bestuderen.