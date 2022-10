Voortvluchtige mensenhandelaar aangehouden op Curaçao

De politie heeft deze week een voortvluchtige man aangehouden op Curaçao. De man wordt in Nederland verdacht van betrokkenheid bij mensenhandel. De 31-jarige Curaçaoënaar zou meerdere vrouwen uit Nederland seksueel hebben uitgebuit. De mensenhandelaar kwam eerder in beeld bij een langlopend politieonderzoek in Nederland. In mei werden al vier verdachten in deze zaak aangehouden. De Curaçaoënaar wordt binnenkort overgeleverd aan Nederland.