Voorverkiezingen vinden plaats in januari

De voorverkiezingen voor de parlementsverkiezingen vinden plaats in het weekend van 30 en 31 januari 2021. Bij zo’n tien stembureaus kan er gestemd worden op de partijen die geen afvaardiging hebben in het parlement. Deze partijen hebben 800 stemmen nodig om in maart mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Op sociale media gaat een lijst rond met 22 partijen, bijna de helft daarvan zou nieuw zijn en nog geen zetel hebben. In 2016 viel meer dan de helft van de kandidatenlijsten af voor de daadwerkelijke verkiezingen van start gingen.