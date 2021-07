Voorverkoop kamermeubilair Santa Barbara Resort gestart

De voorverkoop van het kamermeubilair van Santa Barbara Beach Resort is gestart. De resort is onlangs overgenomen door de hotelketen Sandals en zet haar oude kamerinhoud te koop. Degenen die eerst een kijkje willen nemen kunnen terecht bij Franks Spullen aan de Granaatappelweg 131. Daar is een voorbeeldkamer ingericht met de aangeboden meubels en het bijbehorende beddengoed. Ook kan men de website van Franks Spullen bezoeken voor foto’s. Geïnteresseerden worden verzocht om geen bezoek te brengen aan de resort. De verkoop loopt uitsluitend via Franks Spullen.