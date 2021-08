“Vorig kabinet gaf 9 miljoen uit voor leegstaand gebouw”

Het vorig kabinet heeft meer dan 9 miljoen uitgegeven aan een leegstaand gebouw. Dat schrijft het ministerie van Financiën in een persbericht. Het vorig kabinet heeft het gebouw van het voormalig Sint Elisabeth ziekenhuis gereserveerd om die in te zetten voor een eventuele opschaling tijdens de coronapandemie. Het gebouw is uiteindelijk niet ingezet terwijl het wel is gehuurd voor een bedrag van meer dan 9 miljoen, aldus het ministerie.