VPCO in het gelijk gesteld

De minister van Onderwijs moet bijlappen. De subsidie aan de VPCO is ontoereikend. De bewindsman moet daarom met een redelijke vergoeding komen voor de materiële kosten van de laatste drie schooljaren. De kosten voor het personeel, de exploitatie en materiaal moeten vanaf het schooljaar 2009/2010 worden herberekend. Ook moet de minister de extra salariskosten van twaalf docenten vergoeden. Dat is vanmorgen door de rechter bepaald. Het protestants-christelijke schoolbestuur werd op alle punten in het gelijk gesteld. Eerder dit jaar tikte de rechter het Land al op de vingers vanwege de oude subsidietarieven. Bij wijze van voorschot moet de regering jaarlijks ruim 2,2 miljoen gulden betalen aan de VPCO. Zowel het Land als het schoolbestuur zijn tegen deze uitspraak in beroep gegaan. De zaak van vandaag was tegen de minister van Onderwijs.

Vonnissen zijn hier en hier terug te lezen.