Vrachtschip uit Curaçao met drugs onderschept in Ierland

Een vrachtschip dat vanaf Curaçao naar Ierland voer had meer dan 2,2 ton cocaïne aan boord. De Ierse politie en marine hielden het schip tegen voor de kust van Ierland. De drugs hadden een waarde van 157 miljoen euro. Dat heeft de politie in Dublin verklaard. Het gaat om een record voor het land. Het schip MV Matthew vaart onder de Panamese vlag. Drie bemanningsleden werden opgepakt en in voorlopige hechtenis geplaatst. Volgens de politie had zo’n grote hoeveelheid drugs geen toegang kunnen krijgen tot Ierse wateren zonder de hulp van Ierse bendes. De politie volgde het schip al even, omdat ze vermoedde dat het cocaïne aan boord had uit Zuid-Amerika en leveringen ging doen aan kleinere schepen op zee.