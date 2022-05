Vrachtwagenchauffeurs blokkeren ingang CPS

Vrachtwagenchauffers hebben vanmiddag de entree van CPS geblokkeerd. De chauffeurs klagen over de trage afhandeling van de containerhaven. Doordat er een tekort is aan opleggers om zeecontainers te vervoeren, zitten de chauffeurs zonder werk. Sommige containers staan al twee weken in de terminal. Veel van de chauffeurs zijn zelfstandige ondernemers die per klus betaald worden. De actievoerders willen dat CPS hen te woord staat en met een oplossing komt. De trage afhandeling van zeecontainers door CPS is een bekend probleem. De monopoliepositie van CPS is een struikelblok. Importeurs mogen namelijk alleen de onderstellen van CPS gebruiken.