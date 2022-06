Vrienden en familieleden Niurka Martina willen gerechtigheid

Een groep vrienden en familieleden van de vermoorde snèkeigenaar Niurka Martina hield gisteren een manifestatie tegen geweld. De manifestanten liepen vanuit de kerk van Montaña naar de plek waar Niurka vorige week overleed. De consul van de Dominicaanse Republiek was ook aanwezig. Tijdens de manifestatie werden de aanwezige vrouwen opgeroepen om aangifte te doen bij relationeel geweld. Niurka is het slachtoffer van huiselijk geweld. Ze werd op 31 mei door haar partner doodgeschoten. Hij heeft zich inmiddels gemeld bij de politie en zit in voorarrest.