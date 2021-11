Vrij onder voorwaarden na 20 jaar cel voor moord

Shairon Paulina is na 20 jaar cel vrijgelaten onder voorwaarden. Hij zat vast sinds 2001 omdat hij een jaar eerder iemand had doodgeschoten bij een overval op Restaurant Fort Waakzaamheid op Ser’i Domi. Sinds een aantal jaar mag iemand met een levenslange celstraf na 20 jaar naar huis, als het Gerecht vindt dat er geen reden is om iemand langer vast te houden. Voorwaarde is wel dat Poulina geen nieuw strafbaar feit pleegt. Anders moet hij alsnog zijn levenslange straf uitzitten. Poulina werd in 2001 veroordeeld voor een reeks atrako’s, waarvan die bij Fort Waakzaamheid het dieptepunt was.