Vrijdag beslissing over Schotte

De EXTRA meldt vandaag dat aanstaande vrijdag een beslissing wordt genomen of Gerrit Schotte eerder naar huis mag. Gisteren heeft de advocaat van Schotte, Lizaima da Costa Gomez, een verzoek daartoe gedaan. In juni zou Schotte al met een enkelband de gevangenis mogen verlaten om de rest van zijn straf in huisarrest te zitten. Maar daarover kwam een negatief advies. De advocaat van de oud-minister president heeft daar protest tegen aan getekend en is nu in hoger beroep gegaan.

Volgens haar is er sprak van ‘gesjoemel’ rond de zaak van Schotte. Er wordt geprobeerd hem zo lang mogelijk in de gevangenis te laten zitten. Volgens de advocaat is dat reden om te verzoeken de oud-minister president zo snel mogelijk vervroegd vrij te laten, zonder huisarrest of enkelband.