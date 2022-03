Vrijspraak voor agenten

Drie politieagenten zijn gisteren vrijgesproken voor zware mishandeling. Volgens de rechter is niet bewezen dat de agenten het slachtoffer hebben mishandeld. De verklaringen van het slachtoffer waren inconsistent. Ook kwamen ze niet overeen met die van ooggetuigen. Volgens het slachtoffer zou hij op 18 februari 2017 door de agenten zijn geslagen en geschopt. Hij liep hierdoor een gebroken rib op. Het OM eiste vrijspraak voor twee agenten en een taakstraf van 120 uur voor de derde agent. Volgens de rechter zou de derde agent de man wel hebben geslagen, maar is er geen sprake van zware mishandeling. De agent mag zijn werk weer hervatten. De andere twee agenten zijn al veroordeeld in een andere zaak waarbij er sprake was van machtsmisbruik. Zij zijn uit het ambt gezet en zitten hun straf uit.

