Vrijwillige coronaprik voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar

Vanaf aanstaande zaterdag kunnen kinderen van vijf tot en met elf jaar zich laten vaccineren tegen Covid-19. Het prikken gebeurt op 19 en 26 februari en op 12 maart bij SDK in Brievengat.

De voorlichting verloopt via de school. Kinderen mogen alleen onder begeleiding van hun ouders of verzorgers een prik halen. Zij krijgen een kinderdosis van het coronavaccin van Pfizer.

De prik is geheel vrijwillig. Voor kinderen met een verhoogd medisch risico was het al mogelijk om een coronaprik te halen. Ook kinderen vanaf twaalf jaar konden al geprikt worden.