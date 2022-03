De politie heeft vanmorgen vroeg een 27-jarige vrouw aangehouden. De vrouw wordt ervan verdacht een auto te hebben gestolen op 26 februari. De wagen stond destijds in Julian geparkeerd. De politie heeft vanmorgen in diezelfde wijk een huiszoeking gedaan. Een aantal artikelen die belangrijk zijn voor het onderzoek zijn daarbij in beslag genomen. De verdachte in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.

Meer over autodiefstal kpc