Vrouw raakt ernstig gewond door beten losgebroken hond

Verschillende media hebben woensdagavond aandacht besteed aan een incident met een losgebroken hond aan de Kaya Pedro Wacao. De hond zou een 19-jarige vrouw hebben aangevallen en haar daarbij meerdere keren hebben gebeten in borst en benen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht waarbij ze medisch is behandeld. Volgens onbevestigde berichten zou de hond eigendom zijn van familieleden van de vrouw. Het incident vond plaats in de wijk Domi Ariba.