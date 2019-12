Vrouw mishandeld door partner bij Kaya Yobida

In de nacht van woensdag op donderdag is er een vrouw mishandeld door haar partner. Na een melding is de politie naar het adres gegaan. De politie trof de vrouw aan aan de rand van de weg bij Kaya Yobida met wonden aan haar been. Ook was de vrouw in haar gezicht geslagen. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar verder behandeld. De politie onderzoekt de zaak nu verder.