Vrouw moet uit klif worden gehaald

Politie, brandweer en ambulance moesten gistermiddag met spoed naar Jan Thiel na een melding dat een vrouwelijke toerist van een klif was gevallen in het gebied van de zoutpannen. Het reddingsteam slaagde erin de vrouw, die afkomstig is uit Nederland, uit de kloof te redden. Ze verkeert in stabiele toestand, maar heeft meerdere schaafwonden op haar lichaam en was zichtbaar geschrokken, zo meldt de Extra vandaag. De ambulance vervoerde haar naar het CMC voor verdere medische behandeling.