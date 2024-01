Vrouw op Aruba neergestoken tijdens hardlopen

Op Aruba is maandagavond vlak voor middernacht een vrouw die aan het joggen was, overvallen en neergestoken. De vrouw verklaarde aan de politie dat ze ter hoogte van Paradise Beach Villas werd aangesproken door een in het zwart geklede man. Toen ze zich verzette stak hij haar meerdere malen en ging er met haar telefoon er vandoor.

Een ambulance kwam ter plaatse en verleende medische hulp aan het slachtoffer, waarna ze naar het ziekenhuis werd vervoerd. Het Overvalteam en technische recherche zijn ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Het Slachtofferhulp-team heeft ook hulp verleend aan het slachtoffer.